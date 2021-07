MDB estará na chapa majoritária de Gladson e nome de Flaviano não é descartado como vice

Em meio ao recesso parlamentar da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, as articulações visando as eleições de 2022 não param, principalmente dentro do MDB, principal partido que vem sendo cortejado pelo Palácio Rio Branco. As intenções de ter o MDB são tão sérias que existe a possibilidade da sigla ter o candidato ao senado ou até mesmo o vice-governador na chapa majoritária de Gladson Cameli.

Oficialmente, o MDB chancelou nome da deputada federal Jéssica Sales como pré-candidata ao senado, mas se a parlamentar fará parte da chapa de Cameli a reeleição, a decisão deverá ser tomada somente no ano que vem.

Por fora e longe dos holofotes, existe um movimento ainda tímido no comando do MDB, mas que ganha força: juntar todas as forças políticas para indicar o nome do deputado federal Flaviano Melo (MDB) para ser o candidato a vice de Gladson. Essa engrenagem é vista como a forma de saída honrosa para Melo que nos últimos anos vem sendo reeleito, mas tem visto seu número de votos estagnado na casa dos 18 mil, o que acende a luz vermelha caso o partido não consiga montar chapa proporcional a federal.

Aliás, a montagem da chapa federal e estadual vem causando desavenças internas dentro do partido de Flaviano. Isso porque o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), não tem visto nenhum interesse do comando partidário em montar chapas competitivas, principalmente com as iminente saída do prefeito Mazinho Serafim e sua esposa, deputada Meire Serafim, que sinalizam em deixar a sigla para ir para o PSDB do senador Sérgio Petecão, pré-candidato ao governo no ano que vem.

O ac24horas sondou interlocutores Palacianos que informaram que uma possível indicação de Flaviano a vice é vista com bons olhos e não pode ser descartada. “O governo vai trabalhar para compor. Temos a vaga de governador já definida que é do Gladson. Falta definir vice, senador e as duas suplências. É provável que MDB, PSL e PSDB sejam contemplados com esses espaços. Mas isso é o pensamento de agora. Vamos ver mais na frente”, disse um assessor do Palácio Rio Branco.

A reportagem questionou Flaviano sobre a possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Gladson. O líder emedebista foi sucinto ao afirmar que é apenas candidato a reeleição para deputado federal.