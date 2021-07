Acreanos são mortos com golpes de facão e paulada em Rondônia

O governo do Acre empossou na manhã desta segunda-feira, 19, mais 56 professores aprovados no concurso para servidor efetivo da Educação. Os profissionais irão atuar na Capital, Rio Branco, e no interior do estado. A cerimônia de posse ocorreu em solenidade realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Estiveram presentes no ato a secretária de educação, Socorro Neri, o governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e o secretário adjunto da educação, Moisés Diniz.

Socorro Neri usou o dispositivo para salientar que se sente honrada pela oportunidade de ter assumido a pasta e ver tanto trabalho sendo desenvolvido. Para a gestora, a pandemia do coronavírus gerou impactos significativos na aérea da Educação. “Causou uma crise, antes da pandemia já se discutia a questão da qualidade do ensino. Já com o ensino presencial suspenso as questões se agravaram com questões econômicas e sócio social. Hoje estamos felizes em receber novos colegas. Sejam bem-vindos e vamos compor e melhorar a qualidade do ensino em nosso estado”, ressaltou.

O chefe do Executivo acreano, Gladson Cameli, agradeceu a equipe de planejamento e gestão pelo esforço na contratação dos novos servidores. Segundo ele, ao longo da gestão, já foram contratados mais de 600 novos profissionais. “Somente hoje são mais de 50, peço desculpas pela demora, mas, já fizemos o possível para contratar vocês. O desafio daqui para a frente é grande e enorme, mas, juntos, vamos conseguir”, explicou.

O prefeito Tião Bocalom iniciou sua fala parabenizando o Governo do Acre por realizar grandes investimentos, segundo ele, nesse momento de pandemia, as pessoas estão dando valor ao trabalho dos profissionais do ensino público. “Eu vejo por aí que as pessoas estão dando mais valor aos professores. Sou a favor do ensino presencial, pois os alunos aprendem mais”, declarou.

Dados do governo apontam que, dos 61 profissionais convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado no dia 21 de junho, apenas 56 apresentaram toda a documentação exigida e tomarão posse nas vagas distribuídas nos municípios de Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá. Somente em Rio Branco são 27 professores.

O investimento anual do Estado com as novas contratações será de R$ 1.614.600,96, com recursos do Fundeb. Além da posse dos professores efetivos, também estarão sendo recebidos, oficialmente, os professores convocados nos processos seletivos temporários.

A assessoria da educação informou que eles foram convocados no final de junho, onde já efetivaram suas lotações e estão inseridos no ano letivo em execução, tendo participado, desde o início do mês, das formações promovidas pela diretoria de Ensino da SEE e equipes gestoras escolares.