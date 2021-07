Mulher é morta pelo marido com 7 facadas em Cruzeiro do Sul

O Ministério da Saúde alterou seis Equipes de Saúde da Família para Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) em Cruzeiro do Sul, as quais contarão com 19 novos profissionais microscopistas, auxiliares de enfermagem e técnico em saúde bucal.

A medida consta na portaria 1.609, publicada na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial da União. Com a alteração, o município de Cruzeiro do Sul fica credenciado a receber incentivos financeiros federais de custeio às eSFR, de acordo a redefinição do arranjo organizacional estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Além dos profissionais, as novas ESFR de Cruzeiro do Sul contarão com 24 embarcações de pequeno porte para sua atuação.

Veja mais aqui: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.609-de-14-de-julho-de-2021-332437718