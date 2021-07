Com mais um óbito, Acre registra 16 novos casos da covid-19

Na tarde deste sábado, 17, o time do Vasco da Gama venceu o Rio Branco, de virada, por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Acreano 2021.

A única partida do dia ocorreu no estádio Florestão, em Rio Branco, a partir das 15h30, o primeiro gol do jogo foi de Nolasco. Ainda na etapa inicial, Thiago de cabeça deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, Teles fez o gol da virada dando números finais ao jogo. O time Cruzmaltino lidera a competição com seis pontos ganhos, o Estrelão segue sem vencer no torneio.