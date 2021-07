Voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 526 durante este final de semana; confira

Um grupo de criminosos invadiu na tarde deste sábado, 17, uma residência, na rua Tancredo Neves de Lima, no loteamento Santa Helena, atrás da Expoacre, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Na ação, os criminosos renderam três mulheres e um homem e roubaram celulares, joias e cortaram o cabelo de uma das vítimas com uma faca.

Segundo informações da Polícia, os criminosos adentraram na casa com uma faca e duas armas de fogo, anunciaram o assalto. Na ação, os bandidos renderam as vítimas, as amarraram, roubaram celulares e joias e não satisfeito obrigaram a proprietária da casa ficar de joelhos e com uma faca cortaram o seu cabelo com o fim de levar uma prova da ação criminosa ao mandante do crime. Após ação, os criminosos fugiram por uma área de mata no sentido bairro Rosa Linda.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada até ao local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência na delegacia especializada. O caso será investigado pela Polícia Civil.