Nicolau confirma que sessões presenciais retornam em agosto

Com as atividades presenciais suspensas desde março de 2020, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas) concedeu entrevista ao ac24horas nesta sexta-feira, 16, para anunciar que os trabalhos na Casa Legislativa devem retornar em agosto, após o recesso parlamentar, provavelmente para o dia 3 de agosto.

Segundo ele, os servidores já estão participando de reuniões para trabalhar o retorno gradual dos trabalhos. “Que a gente possa a partir de agosto voltar com o nosso trabalho presencial. Vamos limitar a questão dos servidores com mais idades”, declarou.

O presidente do Poder Legislativo garantiu que o retorno das atividades atenderá os protocolos exigidos pelas áreas de saúde. “A pandemia ainda está muito forte no estado, claro que estamos na bandeira amarela, mas, vamos ter todas as restrições. Se Deus quiser vamos ter presencial para ter aquele calor da população, mas claro, respeitando de forma responsável. A pandemia só vai acabar com o avanço da população”, ressaltou.

Modernização

Nicolau falou que sua gestão está investindo em tecnologia, segundo ele, as sessões presenciais serão transmitidas ao vivo. “O plenário terá painel digital, para que a população possa saber o que cada deputado está fazendo e no que está votando”, explicou.