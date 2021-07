Mazinho diz que irá recorrer de decisão do Tribunal de Contas

Servidores da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) procuraram o ac24horas, pedindo que não fossem revelados seus nomes com medo de retaliação, questionando o gasto de recurso público e o desperdício de tempo com a iniciativa desenvolvida pelo atual secretário da pasta Nenê Junqueira desde o mês de abril, chamada de Caravana da Produção. O objetivo, de acordo com o governo, é visitar os municípios do estado sob o pretexto de conhecer o potencial de cada localidade e as dificuldades enfrentadas pelos produtores.

Para os profissionais, com décadas de experiência na assistência técnica ao produtor rural, a caravana nada mais é do que perda de tempo e de recursos públicos.

“Ninguém aguenta mais esse gasto público com todo secretário que entra no governo e isso não é de hoje. No governo passado, os secretários que passaram pelo que era denominada de Seaprof fizeram a mesma coisa, os atuais deste governo também foram ao interior e o atual está gastando dinheiro público e perdendo tempo com viagens completamente desnecessárias”, diz um técnico do governo.

Outro profissional com mais de vinte anos de atuação na assistência técnica e extensão rural afirma que o tempo está passando e o governo atual está perdendo a oportunidade de implementar uma política eficiente para o desenvolvimento da produção rural acreana.

“Qual é a necessidade de ir em tudo que é município faltando um ano e meio de governo? Os técnicos da SEPA e da Emater conhecem cada palmo da zona rural desse estado, sabem onde estão os problemas, onde há produção, onde existe vocação para determinadas culturas e mais do que ninguém a situação de cada ramal que escoa a produção. O que deixa a gente mais triste é que começaram com a história de investir no agronegócio, depois de toda mais da metade do governo e toda essa andança desnecessária, agora vem dizer que o investimento será na agricultura familiar, que o assunto mais dominado pelos experientes técnicos e engenheiros agrícolas que são servidores do próprio governo”, afirma outro profissional.

Um levantamento feito pelo ac24horas no Portal de Transparência mostra que o governo gastou apenas com diárias e passagens aéreas da Caravana da Produção mais de 30 mil reais. Não estão computados gastos com combustíveis nas viagens aos municípios próximos onde o retorno foi feito no mesmo dia.

A reportagem entrou em contato com a SEPA para um posicionamento sobre as denúncias de uso desnecessário de recursos públicos e do que os profissionais consideram tempo perdido de apoio à produção rural acreana com a caravana.

O governo se manifestou por meio de uma nota assinada pelo secretário Nenê Junqueira, onde afirma que tem trabalhado sem medir esforços para trazer o Acre de volta à sua vocação agrícola, essa estancada por anos por governos que não investiram na produção rural acreana adequadamente.

Junqueira disse ainda que com o objetivo de ir direto ao produtor, e não esperar demandas chegarem dos ramais e demais áreas de produção, a Sepa vai in loco ouvir suas queixas e necessidades.

O gestor esclareceu ainda que a ida do secretário ao encontro dos produtores é um pedido do próprio governador e que vai investir 300 milhões de reais nos próximos anos em projetos na agricultura familiar em todo o estado.