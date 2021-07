Gladson suspende agenda de Cruzeiro do Sul por não aprovar local e querer mais agricultores

O secretário municipal de saúde em Rio Branco, Frank Lima, que está sendo acusado por pelo menos sete mulheres de que teria cometido assédio sexual contra servidoras da prefeitura, marcou uma coletiva de imprensa para a manhã desta terça-feira, 13, a fim de comentar sobre as denúncias.

A coletiva foi divulgada pela assessoria de comunicação do município na noite dessa segunda (12). O local escolhido para a entrevista foi a própria Secretaria Municipal de Saúde, a partir das 10 horas. Na ocasião, irá “falar sobre as acusações de assédio sexual que está sofrendo e as providências que estão sendo tomadas sobre o caso”, escreveu a prefeitura.

Frank Lima já afirmou que é inocente e que jamais assediou sexualmente qualquer servidora. O gestor contou que as denúncias são motivadas por vingança, após mudanças que ele determinou no Fundo Municipal de Saúde.

“Estou com a consciência tranquila, não tenho do que temer. Eu vou ter a oportunidade de me defender, o Ministério Público vai poder conversar com as pessoas e verificar que jamais pratiquei alguma conduta de assédio contra ninguém. O que acontece é que estamos passando por um processo de moralização na secretaria desde que assumimos. Descobrimos diversas irregularidades no Fundo Municipal de Saúde e determinei que alguns procedimentos fossem adotados e algumas pessoas fossem tiradas. Não tenho dúvida de que essas denúncias são por vingança”, assegura.