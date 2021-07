Acre recebe 22.650 doses de vacinas para continuar imunização

Dados da Fiocruz compilados pelo M(Dados), do Metrópoles, mostram que o Brasil já identificou 93 variantes do coronavírus em pacientes com a Covid-19 no Brasil.

São Paulo é a unidade federativa com a maior quantidade já analisada, são 35 variedades diferentes. Na outra ponta, estão Rondônia, Roraima, o Amapá, Piauí, e Tocantins, com seis linhagens diferentes identificadas.

No Acre, segundo apurou o M(Dados) foram encontradas uma boa parte dessas linhagens: P.224, B.1.1.3324, P.123, B.1.1.2823, B.1.118, N.918, B.114, B.1.21213, e P.1.110.

Em junho, a Rede Vírus MCTI, em colaboração com Centro de Infectologia Charles Mérieux/Laboratório Rodolphe Mérieux, FUNDHACRE, divulgou o sequenciamento genético de 95 amostras do vírus SARS-CoV-2 e identificou linhagem ainda não descrita no Brasil. As amostras foram coletadas entre 5 de janeiro e 12 de abril no Estado do Acre.

“Dentre todas as sequências desta linhagem disponíveis e com qualidade as sequências brasileiras são evolutivamente mais relacionadas a uma amostra da cidade de Lima no Peru, país que faz fronteira com o estado do Acre. Isto indica que o país é a possível origem das sequências brasileiras da linhagem B.1.1.348. No entanto, é importante ressaltar que esta interpretação é altamente dependente da amostragem em outros países”, diz a Rede, um organismo do Ministério da Ciência e Tecnologia.