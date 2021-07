Trio é preso com arma de fogo e mais de R$ 600 em dinheiro no bairro Taquari

Uma colisão entre um veículo Fiat Strada, de cor prata, placa QLV-1062 e uma moto Suzuki GSX-S 1000 cilindradas, de cor azul, placa NXS-7705, deixou o policial penal Edvaldo Lopez Júnior, gravemente ferido na noite desta quarta-feira, 14. O acidente aconteceu na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Júnior trafegava na sua motocicleta de alta cilindrada no sentido bairro-centro, quando inesperadamente o condutor do veículo Fiat Strada, que trafegava no sentido centro-bairro, invadiu a pista na contramão para fazer uma conversão a esquerda e colidiu de frente com o motociclista. Com o impacto, o policial foi arremessado por cima do carro a uma distância de aproximadamente 6 metros, bateu a cabeça e desmaiou.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edvaldo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o médico do SAMU, Júnior sofreu um traumatismo craniano leve.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.