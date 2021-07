Servidores da Saúde de Feijó, na linha de frente da vacinação, receberão gratificação extra

O subchefe do Gabinete Militar, coronel Carlos Augusto Negreiros, confirmou na manhã desta quarta-feira, 14, que retirou as faixas da frente do gabinete do vice-governador, Major Rocha (PSL).

As faixas com os dizeres: “Fechado por perseguição política, após denunciar casos de corrupção no governo do estado do Acre” foram postas no dia 30 de junho.

A alegação de Rocha, para colocar as faixas, é por conta das exonerações feitas pelo governo. Segundo ele, o fechamento do gabinete é em razão de não poder trabalhar apenas com quatro pessoas comissionadas. Os demais funcionários do gabinete do vice-governador foram demitidos pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

A reportagem entrou em contato com o coronel Carlos Negreiros que afirmou que a ordem de retirada das faixas não foi determinação do governo. “A ordem partiu da Casa Militar mesmo. O prédio não está mais funcionando. A gente tem três policiais por dia para fazer a guarda do local. Eles estavam incomodados com a situação”, explicou dizendo que o governo deve emitir uma nota explicando o ocorrido.

O vice-governador foi procurado para dar a sua versão dos fatos, porém, até o fechamento da reportagem não obtivemos resposta.