Quarta-feira será de dia ensolarado e sem previsão de chuvas, alerta Sipam

Um dos tristes legados da Covid-19 é o abalo psicológico provocado em muitos servidores da saúde. Apesar de acostumados com o limite entre a vida e a morte, a carga provocada pela pandemia foi bem maior do que o habitual enfrentado nas unidades de saúde.

Preocupado com essa situação, o governo do estado institui o programa de apoio psicológico, voltado ao acompanhamento de profissionais da saúde, vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional diante da pandemia do novo coronavírus – Covid-19.

O objetivo da lei, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 14, é amenizar as implicações na saúde mental e intervenções psicológicas pelos quais passaram os profissionais da saúde diante da pandemia do novo coronavírus, realizando um trabalho humanizado e que seja capaz de gerar o melhor em qualidade de vida e bem-estar para quem trabalha no ambiente hospitalar.

O Poder Executivo vai poder estabelecer em hospitais sob sua gestão ou mediante convênio em clínicas privadas, o presente programa, que consiste em dispor de psicólogos que irão entender e auxiliar de forma individual, os colaboradores na superação de medos, angústias, insegurança e muitos outros aspectos emocionais que são desencadeados pela situação de pandemia.

São diretrizes do programa: acolhimento; técnicas; e dinâmicas. As intervenções psicológicas junto aos profissionais da saúde poderão ocorrer nas seguintes plataformas: I – plataformas online; II – ligações telefônicas; III – face a face, se necessário; e IV – cartilhas e outros materiais informativos.