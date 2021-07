Inscrições para processo seletivo do Iapen com salário de R$ 4,6 mil terminam em agosto

O governo do Acre continua com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para atender as demandas do escritório social do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O processo será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

As inscrições encerram dia 8 de agosto e estão sendo feitas via online em link disponibilizado no site da Ibade: www.ibade.org.br. As taxas vão de R$ 35,00 (médio) e R$ 40,00 (superior).

O prazo de validade do processo será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) na última segunda-feira (05). Os valores da remuneração vão de R$ 3.077,05 a R$ 4.658,32. São ofertadas quatro vagas, sendo uma para auxiliar administrativo (nível médio), uma para advogado, uma para psicólogo e outra para assistente social, todos nível superior.

A prova objetiva será realizada nas cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

Para mais informações, clique aqui e veja o edital.