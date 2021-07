Gladson bate o martelo e nomeia Paula Mariano como secretária de saúde do Acre

O secretário de Assuntos Estratégicos, Moisés Diniz, usou as redes sociais neste sábado, 26, para criticar o senador Sérgio Petecão (PSD) por querer se “apropriar” da construção da ponte Santa Helena, em Plácido de Castro, interior do Acre.

Na publicação, Moisés afirma que a ponte em questão foi construída pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

Segundo o ex-comunista, o senador Petecão ‘esqueceu’ que foi a deputada Vanda Milani (PROS) quem mobilizou a doação da madeira através do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) para construção dessas pontes com a parceria da Deracre.

“Esperteza e ingratidão, juntas, podem criar um buraco coberto de palha e engolir o dono”, disparou.

As críticas de Moisés a Petecão se intensificaram após as falas do senador ao ac24horas. Na entrevista, Petecão afirmou que o Governo Cameli era “fraquíssimo” e disparou críticas ao Chefe do Executivo. Em seguida, Petecão se colocou como opção para fazer o enfrentamento a Cameli nas eleições do ano que vem.

Na publicação que gerou as críticas de Moisés, Petecão participava de uma ação Itinerante de Saúde na comunidade do T, do Ramal da Enco, em Plácido de Castro com o prefeito Camilo Silva (PSD).

“Oportunidade em que a equipe da gestão municipal realizou diversas ações de saúde à população da zona rural. Em seguida, prestigiei a Inauguração de mais de 50 km de ramal e da ponte do Santa Elena. Nosso mandato está à disposição para continuar ajudando ajudando a população de todos municípios do Acre”, escreveu.