Beneficiário do INSS que recebeu Auxílio Emergencial indevidamente terá valor descontado

Neste final de semana, a senadora Mailza Gomes esteve em mais uma visita no Alto Acre para prestar contas do seu mandato e dialogar com produtores rurais. A parlamentar começou sua agenda no sábado, 10, em Brasiléia, no Ramal do KM 59 – Seringal Vale Quem Tem, na propriedade do Senhor Celito e dona Goreth, que fica dentro da reserva Chico Mendes, onde se reuniu com moradores e lideranças comunitárias que integram a Associação de Produtores Rurais da Reserva Extrativista de Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREB).

No encontro, apresentou as emendas já enviadas à Amopreb: R$ 500 mil para um trator com grade aradora, uma caminhonete e equipamentos (tigelas, bicas e suportes) para extração do látex. Mailza também conversou com as pessoas e ouviu outras demandas como melhoria de ramais, ampliação do Luz Para Todos e assistência técnica para as famílias que vivem da floresta.

Estavam presentes representantes dos Núcleos de Base dos seringais Triunfo, Sai Cinza e Boa Vista, a ex-prefeita Leila Galvão e ex-vereador Joelso Pontes.

Mailza destacou seu compromisso com comunidades rurais do Alto Acre. “É indo nos lugares mais distantes, tendo uma conversa olho no olho com os moradores que conhecemos a realidade. Sempre fiz isso e continuo a fazer. O nosso mandato é um mandato popular, que trabalha junto às pessoas e iremos buscar ajudar famílias que vivem na reserva Chico Mendes”, disse a senadora.

No sábado à noite, Mailza se reuniu com a presidente da Associação Comercial de Brasiléia e Epitaciolândia (ACEEBRA). Inês Tiziana e empresários para discutir sobre a construção de um centro comercial para os lojistas atingidos pela alagação

À convite dos vereadores de Brasiléia, Neiva Badotti e Leomar Barbosa, no domingo, 11, Mailza esteve no Ramal do 18 – Projeto de Assentamento Quixadá. Na conversa, melhorias dos ramais, além do pedido de construção de uma ponte e fortalecimento da agricultura na região. A presidente da Câmara Municipal, Arlete Amaral, também esteve presente.

Em seguida, visitou em um trecho do Ramal da Eletra, que liga os ramais do 13 ao 18 para ver de perto a necessidade de construção de uma ponte sobre o Rio Belmonte.

“O que antes era uma importante via de acesso, hoje está abandonado, inclusive piorou depois da queda da ponte sobre o Igarapé Belmonte, impossibilitando o tráfego de veículos entre os ramais. Há cinco anos convivemos com a interrupção da passagem”, disse Seu Vivaldo, morador do ramal. Ele reclamou à senadora que quem precisa ir do ramal 18 para o 13, precisa fazer um desvio de 20 km. Com a ponte, seriam apenas 5 km.

“No meu mandato as pessoas são prioridade e vou buscar alternativas para poder ajudar vocês nessa obra, seja por meio de parcerias com o Governo do Estado, Deracre ou envio de recursos federais”, finalizou a parlamentar.