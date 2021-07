Gonzaga procura Deracre para tratar de limpeza de rios e melhorias para o Juruá

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), reuniu-se na manhã desta terça-feira (13) com o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Aparecido, para tratar sobre as emendas para limpeza dos rios do Vale do Juruá e melhorias para ramais e estradas dos municípios da região.

O deputado tucano afirmou que os balseiros e galhos caídos nos rios têm impedido a navegação e o transporte da produção dos ribeirinhos. “Sentei com diretor do Deracre para tratar desse problema que afeta os rios acreanos neste período que os mananciais secam devido à falta de chuva. No Juruá, os rios são responsáveis pela grande parte dos transportes de pessoas e produtos, já que a maioria das pessoas não tem condições de pagarem passagens de aviões”, disse.

Os serviços serão realizados através de emenda de autoria do deputado Gonzaga que destinou recursos para a limpeza dos rios de Cruzeiro do Sul, Marechal Taumaturgo e Porto Walter. O Deracre é o responsável por executar os serviços em parcerias com prefeituras e associações.

Gonzaga contou que o diretor do Deracre garantiu que os serviços de limpezas serão iniciados o mais rápido possível.