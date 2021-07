Frank Lima será alvo de processo disciplinar pela prefeitura e diz que vereadora terá de provar denúncias

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 13, o secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, revelou que ele mesmo pediu ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas) para que abra ainda hoje um procedimento disciplinar para apurar as denúncias de assédio sexual supostamente cometido por ele a servidoras da prefeitura da capital.

Lima ponderou que, após a conclusão do procedimento disciplinar, vai entrar com uma ação contra quem lhe denunciou. “Quando terminar a sindicância eu vou entrar com uma ação para reparar os danos. A honra é inegociável. Não tenho relação com meus subordinados, estou tranquilo”, explicou.

O gestor afirmou que as acusações soam como uma espécie de retaliação após a secretaria detectar algumas falhas na montagem de processos relacionados ao Fundo Municipal de Saúde. As falhas, segundo Lima, foram avisadas por notificação do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

“Estávamos tratando [as falhas] no âmbito administrativo. Mas como isso veio à tona, estamos aqui falando abertamente”, disse. Segundo ele, tais falhas poderiam acarretar prejuízos à gestão futuramente, por isso decidiu fazer mudanças no departamento, o que, de acordo com o secretário, culminou nas denúncias.

A prefeitura alega que as acusações ocorrem por interesses financeiros robustos. “Tenho consciência da minha conduta. Os áudios que tive acesso são da mesma pessoa”, assegurou, afirmando não saber quem se trata ou de quais departamentos fariam parte das vítimas.

O secretário encerrou a coletiva dizendo que a vereadora Michelle Melo, que divulgou as denúncias, terá de provar as acusações e que a mesma ultrapassou os limites. “Até hoje não conheço nenhum projeto dela que melhore a saúde. Ela tomou para o campo pessoal e tem feito isso deliberadamente. Mas vou defender minha honra na justiça”.

O secretário diz que a constituição lhe garante direito da inocência até que seja julgado. “Não vou me esconder”, declarou, mantendo-se no cargo de secretário pelo prefeito Bocalom.

Assista a coletiva na íntegra: