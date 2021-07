Segunda será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas rápidas no Juruá

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulgou na manhã desta segunda-feira, 12, o edital que visa preencher as vagas disponíveis dos cursos do Núcleo de Estudo de Línguas (NEL), prioritariamente, com os alunos da rede pública do Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos e do Ensino Médio e, extraordinariamente, com a comunidade em geral, em Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

São ofertadas 625 vagas, 425 para Rio Branco e 200 para Cruzeiro do Sul. Há vagas para cursos de inglês, espanhol, italiano, francês, libras e português.

O aluno de baixa renda, com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em instituição de ensino particular, poderá participar do processo de pré-matrícula dos alunos da rede pública de ensino, devendo comprovar sua condição através de declaração no período de confirmação da matrícula.

Já a comunidade se refere ao candidato com Ensino Médio completo bem como alunos da Rede Particular de Ensino Fundamental e Médio.

O periodo de pré-matrícula começa a partir do dia 08 de agosto, o interessado deverá efetuar o preenchimento e envio do formulário de cadastro que estará disponível nos endereços eletrônicos: Alunos da Rede Pública: https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/8/ e comunidade: https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/9/.

As aulas dos cursos do Núcleo de Estudo de Línguas serão ofertadas de forma remota, semipresenciais ou presenciais conforme orientações do governo do Estado do Acre e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, tendo em vista a pandemia da Covid-19.

O aluno também precisará ter acesso à internet, um aparelho celular com o aplicativo WhatsApp instalado para a interação com o professor e a turma em que foi matriculado, bem como ao Google Sala de Aula (Google Classroom) para o recebimento e envio de atividades.

