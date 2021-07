Roberto Duarte protocola projeto de lei que beneficia pequenos produtores rurais

A vereadora Michelle Melo (PDT) usou o Twitter nesta segunda-feira, 12, para pedir ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que afaste o atual secretário municipal de saúde, Frank Lima, enquanto as denúncias envolvendo um suposto caso de assédio sexual por parte do secretário sejam esclarecidas.

O gestor é acusado por pelo menos sete mulheres que procuraram a parlamentar para denunciá-lo de assédio sexual. No tweet, a parlamentar defendeu o afastamento imediato de Frank Lima e afirmou que o pedido tem o intuito de evitar possíveis retaliações do gestor à equipe.

“Afastamento para evitar retaliações, evitar o mau andamento das ações da secretaria de saúde e evitar constrangimentos desnecessários, espero que o prefeito Bocalom tenha bom senso!”, afirmou.

No domingo, Frank Lima afirmou que é inocente e que jamais assediou sexualmente qualquer servidora. O gestor contou que as denúncias são motivadas por vingança, após mudanças que ele determinou no Fundo Municipal de Saúde.

“Estou com a consciência tranquila, não tenho do que temer. Eu vou ter a oportunidade de me defender, o Ministério Público vai poder conversar com as pessoas e verificar que jamais pratiquei alguma conduta de assédio contra ninguém. O que acontece é que estamos passando por um processo de moralização na secretaria desde que assumimos. Descobrimos diversas irregularidades no Fundo Municipal de Saúde e determinei que alguns procedimentos fossem adotados e algumas pessoas fossem tiradas. Não tenho dúvida de que essas denúncias são por vingança”, afirmou.