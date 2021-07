Hospital de Campanha no Juruá tem 19 pacientes internados com Covid-19 e soma 2 mortes

Esse domingo, dia 11 de julho, foi de caos na cidade mais importante do Vale do Juruá. Cruzeiro do Sul registrou prejuízos em relação à comunicação e acesso à dinheiro em caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Na única agência do banco, situado na Avenida Mâncio Lima, não havia dinheiro para saque.

Pagar contas com cartão de crédito ou débito, também não era possível porque o município ficou sem sinal de internet e telefonia móvel por sete horas seguidas, que só foi restabelecido às 21h.

O taxista Paulo Santos conta que ficou grande parte do domingo sem fazer corrida. “A maior parte dos clientes me chama pelo celular, aí perdi viagens e tive prejuízo”, lamenta.

O prejuízo se estendeu para outros setores. O vice-presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Assem Cameli, afirmou que o movimento em supermercados e no shopping de Cruzeiro do Sul foi mínimo neste domingo.

“O comércio já vem das dificuldades da pandemia. Neste domingo foi mais prejuízo porque as pessoas não tinham dinheiro e nem podiam passar cartões por falta de sinal. Alguém tem que fazer algo por nós de Cruzeiro do Sul com relação à falta se sinal e dinheiro nos caixas”, pediu.

O presidente da Associação, Luís Cunha, destacou que “esse episódio foi apenas mais um na longa trajetória de mau atendimento que a região é submetida. Um absurdo. Depois a empresa desconta um centavo ou dois na fatura pela interrupção do serviço e fica por isso”, relatou.