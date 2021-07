Governo troca cargos e transfere comissionados da Saúde para Educação

Agentes do Corpo de Bombeiros do Acre foram acionados na noite deste domingo, 11, para conter um incêndio em um galpão no Polo Moveleiro, localizado no km 5 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano.

Segundo informações do jornalista Aldejane Pinto, do grupo Radar 104, a guarnição de incêndio chegou rapidamente ao local, no entanto, precisou voltar a uma sede do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) para recarregar o caminhão devido a proporção das chamas.

De acordo com as informações, as equipes ainda estão tentando controlar as chamas. O local que pegou fogo funcionava como uma serralheria e no local há muito pó de serra e madeira, que é usada diariamente para fabricação de móveis.

Não se sabe se havia alguém no local no momento do incêndio. As causas ainda vão ser apuradas. A guarnição vem tentando controlar as chamas, mas há o termo que o fogo se espalha para outros galpões.

A matéria será atualizada nas próximas horas. As informações são do Via Radar 104

Veja o vídeo: