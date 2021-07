Gestão de Bocalom dá sinais de fadiga

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) foi eleito para governar com o povo. Porém, é notório sua perda de popularidade. Ele enfrenta sérios problemas na gestão, entre eles a ameaça de colapso no sistema de transporte coletivo. Apesar disso, ele continua firme no barco. Traçou a rota e vai em frente.

Mas, como diz o teorema nordestino de que a desgraça nunca vem sozinha, (traz com ela a família toda), Frank Lima acaba de ser denunciado por assédio sexual a sete mulheres. Sete, que segundo a tradição judaica, é a conta do mentiroso.

Frank nega todas as acusações e diz que é vingança por ter descoberto juntamente com Bocalom “um antro de corrupção no Fundo Municipal de Saúde”. Pauta para o Ministério Público e polícias.

A vereadora Michelle Melo (PDT) diz que vai levar a denúncia contra Frank para a Câmara. Como Bocalom não tem um líder, muito menos uma base política na Casa do Povo, o alcaide enfrentará um verdadeiro inferno astral. E olha que Plutão não está nem na casa sete. A gestão de Bocalom, apesar do curto tempo, dá sérios sinais de fadiga.

“Se a sua tentativa de paquera é vista como assédio, o problema não é das mulheres: é seu”. (Frase motivacional feministas nas redes sociais)

. Entre as qualidades do prefeito Tião Bocalom está o respeito às mulheres; nesse quesito é impecável.

. De acordo com ele, Frank Lima é inocente até que se prove o contrário; o ônus da prova cabe a quem acusa.

. O que o povo quer saber agora é detalhes do rolo no Fundo Municipal de Saúde.

. Se é que há!

. A dispensa de licitação proposta pela Semeia para contratação de uma empresa de Parauapebas, nos cafundós do Judas, no Pará, no valor de mais de R$ 7 milhões, caiu para R$ 1 milhão, mas pegou muito mal.

. O Ministério Público quer saber que negócio das Arábias é esse?

. Tião Bocalom e Normando Sales terão que se explicar.

. Na pisada que vai, o presidente JB não chega nem no 2º turno se as pesquisas forem verdadeiras.

. E não pode culpar ninguém, só ele mesmo.

. Tem que mudar o mote:

. Essa conversa fiada de que o Brasil vai ser dominado por comunistas caiu em desuso.

. Aliás, faz tempo!

. Entretanto, a pauta conservadora que agrada a nação evangélica continua firme e forte nas redes sociais.

. Porém, começa a dar os primeiros sinais de fadiga.

. Quatro anos passa tão rápido, é um sopro!

. “A vida é como a erva do campo; nasce e logo murcha; como a neblina da manhã que logo se dissipa”. (Salomão).

. E a ExpoAcre?

. Bom dia!