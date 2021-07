Juiz converte flagrante em prisão preventiva do homem que matou esposa a facadas

Os jogos deste sábado, 10, pela primeira rodada do Campeonato Acreano de 2021 foram marcados por belos gols e muita movimentação. No primeiro jogo, Rio Branco-AC e São Francisco empatam em jogo de quatro gols na estreia no Acreano 2021.

O time de São Francisco saiu na frente na etapa inicial com gol de Marcílio, mas o Estrelão buscou a igualdade antes do intervalo com gol do Nolasco. No 2º tempo, Rio Branco vira com de Rabiola, mas São Francisco corre atrás do prejuízo e chega à igualdade aos 63 com gol de Davi.

Já no outro jogo, Vasco-Ac venceu Plácido de Castro em noite inspirada do atacante Adriano Oliveira, autor de dois gols, Cruz-Maltino bateu Tigre do Abunã por 4 a 3, na noite deste sábado, no estádio Florestão, e lidera o estadual ao lado do Atlético-AC.

Na primeira etapa, João Paulo abriu o placar para o Vasco-AC, aos sete minutos. Aos 39, Ismael aproveitou cochilo da defesa cruz-maltina para deixar tudo igual de cabeça.

No segundo tempo, o Vasco-AC começou arrasador e em 10 minutos abriu dois gols de vantagem. Logo com um minuto, Adriano Oliveira recebeu passe em profundidade, passou pelo goleiro e fez 2 a 1. Aos 10, após cobrança de escanteio, o zagueiro Brenner marcou o terceiro. Com a boa vantagem, o Vasco-AC não diminuiu o ritmo e aos 31 chegou ao quarto, com Adriano Oliveira em cobrança de pênalti.

Após o quarto gol, o Cruz-Maltino relaxou e por pouco não viu a vitória escapar. Aos 42, Ismael marcou o segundo dele e do Plácido de Castro ao ganhar do zagueiro, passar pelo goleiro e tocar para o fundo da rede. Aos 47, Samarone aproveitou sobra de bola na área do Vasco-AC para diminuir para 4 a 3.

