Acre tem 13 novos casos e nenhuma morte por Covid-19 neste domingo

O “desaparecimento” do motorista de aplicativo, Thalys Bruno da Silva de Souza, continua rendendo nas redes sociais. Ele apareceu na manhã deste sábado, 10, alegando que estava numa colônia.

Thalys estava “desaparecido” para família e amigos de aplicativo após ter sido visto pela última vez aceitando uma corrida na Cidade do Povo.

Na tarde deste sábado, 10, o internauta Alessandro Monteiro gravou um vídeo no Tik Tok com outros dois amigos, mostrando como realmente estava a situação do Uber.

No vídeo, um jovem interpreta o papel de um colega de aplicativo preocupado e afirmando que fecharia a ponte em busca de Thalys, enquanto em outro trecho aparece o que seria um rapaz interpretando Thalys dançando com uma jovem. O vídeo rendeu nas redes sociais e arrancou muitas gargalhadas de internautas na página Meme Acre, no Facebook.

O temor dos colegas, motoristas de aplicativo, pela vida de Thalys foi tão grande que resultou em ‘buzinaço’ na Cidade do Povo na madrugada de sexta-feira, 9, para sábado (10).

No bairro, motoristas de aplicativo compareceram e falaram com criminosos do local para que intercedesse pela vida de Thalys, e em seguida, fizeram um buzinaço por todas as ruas do bairro com o intuito de mandar um sinal para Thalys de que eles estavam pelo bairro a sua busca.

Veja o vídeo: