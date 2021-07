Uma eleição a ser decidida nos detalhes

NÃO CONHEÇO um prefeito da capital que tenha governado sem uma base de apoio na Câmara Municipal de Rio Branco, que não tenha tido um líder para encaminhar os projetos enviados para votação e para dialogar com a oposição.

O prefeito Tião Bocalom (PP) resolveu inverter a pirâmide das relações políticas, e optou por trombar com os vereadores, sobre os quais têm dito que não lhes dará cargos na prefeitura em troca de apoio, e que podem lhe criticar. Utopia pensar que isso dará certo.

Na política, não se inventa a roda. Não se governa sem a classe política, mesmo porque sem os seus votos qualquer gestão emperra. O resultado é o que estamos vendo, todos os projetos enviados para apreciação dos vereadores até aqui foram derrotados.

Há um bombardeio de críticas contra as ações do prefeito, até por vereadores que lhe apoiaram. A recente aprovação de uma convocação para falar sobre a ânsia do secretário do Meio Ambiente, Normando Sales, de contratar no valor de R$ 7,3 milhões, uma empresa dos confins do Pará, o município de Parauapebas, para dar suporte de pessoal à sua secretaria, é mais um exemplo que as relações com os vereadores serão conturbadas.

A lembrar que, na campanha, o Tião Bocalom prometeu que daria preferência às empresas locais. Conheço um pouco o Bocalom de muitos carnavais políticos, é turrão, mas tem que lembrar que, um prefeito não pode tudo e não governa só. O Bocalom está indo por um caminho perigoso. E, no decorrer da gestão terá sérios problemas.

PODE CRITICAR DE PEITO ABERTO

TENHO acompanhado o trabalho parlamentar e político do deputado Roberto Duarte (MDB), em alguns pontos divirjo, mas não posso deixar de reconhecer a sua coerência, é um crítico do governo Gladson desde o início da gestão, e com a moral de não ter cargos no governo.

FAZENDO UMA CORREÇÃO

NA RELAÇÃO de ontem dos candidatos ao Senado, foi esquecido de incluir o nome da deputada federal Jéssica Sales (MDB), que é um dos nomes fortes nesta disputa.

OUTRO REGISTRO

ESTE BLOG recebeu ontem uma comunicação do Bacharel em Direito e Policial Civil, Leandro Costa, comunicando de que, ele será candidato a senador pelo partido Cidadania.

DOBRANDO A ESQUINA

AGORA, a fila dos candidatos ao Senado em 2022, pelo tamanho, dobrou a esquina. Com a candidatura do Cidadania, passam a ser oito os nomes postos na disputa.

NADA SATISFEITO

O BLOG recebeu ontem a informação de que o prefeito Tião Bocalom anda meio amuado com o secretário do Meio Ambiente, Normando Sales, pelas pautas negativas.

COORDENADOR GERAL

ISSO É PONTO DECIDIDO: o senador Márcio Bittar (MDB) será o coordenador da campanha do Bolsonaro à reeleição, no estado. Bittar é o político acreano mais próximo ao presidente, e o que mais lhe defende.

ELIANE, ELIANE!

A NOSSA secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, resolveu aloprar no otimismo e promete transformar o Acre, num dos dez lugares do mundo que não se pode deixar de conhecer antes de morrer. Eliane, Eliane!

COM ABSOLUTA RAZÃO

QUANDO o governador Gladson deu isenção de quase 100% na taxação do combustível às empresas aéreas, esperava-se que refletisse na diminuição do preço das passagens, e não ocorreu. A tarifa para o Acre é a mais cara. Com absoluta razão o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), defende o fim do benefício em retorno.

NÃO IAM DEIXAR BARATO

CANTEI a pedra neste espaço de que o CRM iria à justiça federal para derrubar o projeto que autoriza o estado a contratar médicos sem registro. E, isso ocorreu. Em todos os casos idênticos o CRM venceu a demanda na justiça.

BENEFICIANDO O PÉSSIMO SERVIÇO

A PROPOSTA DA PMRB de repassar R$ 2 milhões para as empresas de transporte coletivo é polêmica. Quer se beneficiar quem presta um péssimo serviço à população.

NÃO PODE SER NA TORA

O poder público não pode bancar os custos de empresas privadas, principalmente, uma prefeitura pobre.

TRABALHO MERITÓRIO

POR não ter conotação política, é meritório o trabalho social comandado pelo modelo Marcelo Bimbi, para ajudar famílias carentes. Um exemplo de boa prática.

FALTA CONCORRÊNCIA

TEMOS uma frota de ônibus velha, que oferece serviço de baixa qualidade, não cumpre horário, e o que o prefeito Bocalom tem de pensar é em abrir para novas empresas.

REGISTRO POSITIVO

NÃO FOSSE a ação do secretário de Desenvolvimento Urbano Regional do Acre, Felipe Aragão, o governo teria perdido R$ 30 milhões que estavam brecados. É este tipo de ação que diferencia um gestor público.

LUZ PARA TODOS

É um dos programas de maior cunho social, o Luz para Todos, que leva energia elétrica aos rincões mais distantes do estado, por isso é muito positiva a iniciativa da senadora Mailza Gomes (PP) de pedir a prorrogação.

NÃO IA RESOLVER?

O BOLSONARO não ia baixar o preço da gasolina, o preço do diesel, da botija com gás e da energia elétrica? Fora do poder se resolve tudo, nele é outra história. Segurem no pincel que a roda dos aumentos continuará a girar.

HIPOCRISIA

DEZENAS de eleições e não se conhece um caso de fraude com as urnas eletrônicas, e de uma hora para outra, o presidente Bolsonaro resolve criar um cavalo de Tróia, para caso vir perder a eleição, contestar, como o Trump.

CARA NOVA

QUANDO surgem novos nomes qualificados buscando entrar na política, sempre registro como algo positivo. É o caso do anúncio de que o odontólogo Lúcio Brasil será candidato a deputado estadual pelo PSL.

A COR DA CHITA É OUTRA

O presidente do PSDB, Correinha, tem de medir a palavra antes de posicionar o partido na disputa regional. O Gladson vai pedir votos para o Bolsonaro, como é que o PSDB irá para seu palanque; com o Dória, adversário ferrenho do Bolsonaro, disputando a presidência?

DISPUTA DURA

A DISPUTA entre o Gladson e o Petecão não será na base do mamão com mel e do já ganhou. É uma disputa em que os dois adversários transitam bem junto ao eleitorado do andar de baixo, e só na campanha é que vai se ter uma noção do tamanho de cada um.

É UMA DÚVIDA

SOBRE a candidatura do deputado Jenilson Lopes (PSB) é esperar como vai aparecer nas pesquisas bem mais na frente, com todos os nomes ao governo posicionados.

FRASE MARCANTE

“Raposa que espera a galinha cair do poleiro morre de fome”. (Ditado grego).