Prouni destina mais de 480 bolsas para o Acre neste segundo semestre de 2021

Os interessados em concorrer a uma bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação (MEC) já podem consultar as opções disponíveis na página do Prouni.

Para o Acre são 488 bolsas, sendo 267 integrais e 221 parciais. O número é o 2º menor do País, ganhando apenas de Roraima (338).

Ao todo são ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas, e 64.847 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada.

O MEC publicou nesta sexta-feira, 9, na página do Prouni, todas as informações sobre as bolsas disponíveis para que os interessados em disputar uma bolsa possam consultar, com antecedência, as opções ofertadas para todo o país.

A busca pode ser feita por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância), curso, turno, instituição e localidade do campus.

O prazo para as inscrições começa na próxima terça-feira (13). As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, na página do Prouni, até as 23h59 do dia 16 de julho. O cronograma completo também pode ser consultado na página do programa.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de ensino para quem não tem ensino superior.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal, por pessoa da família, deve ser de até 3 salários mínimos. O candidato também precisa ter realizado o último Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação ou ter feito o Enem na condição de treineiro.

Para participar do Prouni é preciso, ainda, atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da respectiva instituição. Esta condição é válida tanto para quem cursou todo o ensino médio em escola privada, como para quem teve apenas uma parte dos estudos realizados em escola privada, sendo a outra parte em escola pública. As demais condições são: ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública. Para quem comprova ser professor da rede pública não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Os quatro estados com maior oferta de bolsas em geral são, nessa ordem: São Paulo, Minas Gerais. Goiás e Paraná.