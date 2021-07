Por dívida de R$ 5 milhões com o governo, Empresa Protege demite 180 vigilantes no Acre

Vigilantes da empresa Protege S/A foram pegos de surpresa na manhã deste sábado, 10, ao serem comunicados da demissão em razão de débito de R$ 5 milhões da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) com a empresa.

A Protege quebrou o contrato com a Sesacre, após entrar na Justiça alegando que a pasta não paga pelos serviços da empresa desde dezembro do ano passado.

Sem o pagamento, não restou outra opção a empresa a não ser dispensar 180 vigilantes que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), entre outras unidades de saúde do Estado.

Ao Portal FNA Notícias, o presidente do sindicato dos vigilantes, Nonato Santos, cobrou uma atitude imediata do governador para evitar a demissão em massa desses trabalhadores.

“A gente teve essa notícia pela manhã que o governo está literalmente demitindo 180 pais de famílias e deixando os hospitais e as unidades de saúde totalmente sem segurança. São 180 pais de famílias que vão ficar desempregados porque o governo não está pagando, repito, não estão pagando! Já negociaram várias vezes. Esperamos que isso chegue ao governador e que ele nos chame na segunda-feira para que ele tome providências e que pague. Governador, se essas pessoas foram demitidas, o senhor será responsável”.

Em um comunicado distribuído às unidades de saúde que estão sob a tutela do Estado, a secretária interina de saúde, Muana Araújo, lembrou que a pasta tentou um acordo com a empresa, no entanto, não houve consenso entre as partes.

O ac24horas tentou contato com a assessoria da Sesacre, mas não houve resposta até o fechamento desta pauta.