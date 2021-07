Polícia prende 4 por roubo, apreende arma e recupera bens roubados em Manoel Urbano

A Mega-Sena sorteia neste sábado (10) um prêmio acumulado de R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 2.389 serão sorteadas, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa – Facebook e Canal Caixa no YouTube.

Caso um apostador acerte sozinho as seis dezenas, receberá R$ 96 mil no primeiro mês, se o prêmio for aplicado na poupança.

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em uma lotérica. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas.