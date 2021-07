Polícia apreende 20 quilos de cocaína e maconha na BR-364

Na manhã deste Sábado (10), a Polícia Rodoviária Federal do Acre efetuou a prisão de um indivíduo e apreendeu 20 quilos de drogas após abordagem a veículo que circulava na BR-364, altura do km 115, em Rio Branco.

A equipe da PRF fazia patrulhamento ostensivo de rotina na BR-364, próximo à Unidade Operacional da PRF, no bairro Santa Cecília, quando deu ordem de parada a um veículo que ia em sentido decrescente, em direção à divisa do estado de Rondônia. Durante os procedimentos fiscalizatórios, o condutor do veículo apresentou elevado nervosismo e dificuldade de detalhar os motivos da viagem ao Acre e os lugares que visitou. Suspeitando de que poderia haver uma situação ilícita no interior do veículo, os policiais realizaram uma minuciosa busca e acabaram localizando a droga escondida dentro de compartimentos naturais do veículo.

Foram encontrados ao todo 20 pacotes com substâncias com características de entorpecentes. Após pesado e feito uma análise preliminar das substâncias com reagentes, foi totalizado 16 kg de pasta base de cocaína e aproximadamente 4 kg de skunk (tipo de maconha com alto teor do princípio ativo).

Diante das circunstâncias, o condutor do veículo, as drogas e o automóvel utilizado no crime foram encaminhados para a Delegacia de flagrantes de Rio Branco (DEFLA) para responder pelo crime de tráfico de drogas.