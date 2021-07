Homem sofre infarto no terminal e é salvo por PM que fez reanimação cardiopulmonar

O motorista de aplicativo, Thalys Bruno da Silva de Souza, que estava desaparecido desde sexta-feira, 9, quase teve o seu carro depredado por colegas após reaparecer neste sábado (10), em Rio Branco. Thalys “sumiu”, após aceitar uma corrida nas redondezas da Cidade do Povo, por volta das 11 horas de sexta-feira (09).

Ao aparecer, Thalys afirmou que estava em uma chácara e despertou a ira de colegas que o chamaram de irresponsável. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um colega de aplicativo tenta depredar o carro de Thalys.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o temor dos colegas, motoristas de aplicativo, pela vida de Thalys era tão grande que resultou em ‘buzinaço’ na Cidade do Povo na madrugada de sexta-feira.

No bairro, motoristas de aplicativo compareceram e falaram com criminosos do local para que intercedesse pela vida de Thalys, e em seguida, fizeram um buzinaço por todas as ruas do bairro com o intuito de mandar um sinal para Thalys de que eles estavam pelo bairro a sua busca.

Mais cedo, um grupo de motoristas de aplicativos fechou a ponte Juscelino Kubitschek, no centro da capital, cobrando da Segurança Pública do Estado notícias acerca do paradeiro do colega.

Veja o vídeo: