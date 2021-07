Após buscas e protesto na ponte, motorista de aplicativo aparece e diz que estava na colônia

O torcedor acreano que ainda não pode comparecer aos estádios por conta da pandemia, vai poder acompanhar os jogos e torcer pelo seu time de coração no ac24horas. Graças a uma parceria com a TV da Federação de Futebol do Acre, o ac24horas, maior site de notícias do Acre, vai transmitir ao vivo as partidas do campeonato no Facebook, YouTube e Instagram.

Para começar com o pé direito, neste sábado, 10, serão transmitidas duas partidas que acontecem no Estádio Florestão. A partir das 15 horas, estreiam no campeonato Rio Branco e São Francisco. Na sequência, às 17 horas, entram em campo Plácido de Castro contra o Vasco da Gama. As partidas terão narração de Leônidas Badaró e os comentários de Ivan Mazzuia e Bruno Santana.

Para o jornalista Raimundo Afonso, coordenador da FFAC TV, a transmissão é muito importante para o desenvolvimento do futebol acreano.

“A preocupação do presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino Lopes, é garantir que o futebol acreano seja cada vez mais visto. Com a proibição do torcedor ir ao estádio, esta parceria com o ac24horas vai permitir que ainda mais pessoas assistam aos jogos. Além do torcedor convencional, a parceria vai permitir a formação de novos torcedores para os clubes acreanos, o que é importante para o desenvolvimento do nosso futebol”, afirma.