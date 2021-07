Sistema Fecomércio/AC encerra semana de atividades do Aqui Tem Turismo

Para encerrar as atividades de lançamento da campanha Aqui Tem Turismo, a diretoria do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC realizou, na manhã desta sexta-feira, 9, no auditório da instituição em Rio Branco, mais um ciclo de palestras e conversas referentes ao setor turístico no Estado. O evento contou com a presença do presidente da entidade, Leandro Domingos, de representantes do Governo do Acre e do biólogo e apresentador Richard Rassmussen.

De acordo com Domingos, a campanha demonstrou o otimismo por parte da entidade em relação à contenção da pandemia do novo coronavírus. O presidente reforçou que espera uma retomada na economia, de modo que o turismo seria de grande relevância nacional para este momento.

“Queremos fazer com que o turismo seja o grande gerador de emprego e renda aqui no nosso estado. Temos uma grande biodiversidade e podemos promover o turismo rural, o étnico, o de comunidade de base e o espiritual, além de termos uma floresta que encanta a todas as pessoas do mundo, com uma riqueza histórica e cultural muito grande. Pretendemos desenvolver isso para criar atrativos para que pessoas de outros Estados e países possam nos visitar”, explicou Leandro.

O presidente aproveitou a oportunidade para citar o país vizinho Peru, que tem uma representação grande no setor turístico. “Que, infelizmente, não repercute com força no Acre. Então, a Fecomércio, dentro do seu contexto e força institucional, produziu e executou este programa para, principalmente, mostrar nossas potencialidades”, disse.

Em nome do governo do Acre, a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Eliane Sinhazique, relembrou que a ação da Fecomércio é de profunda importância. “Temos um potencial enorme no que diz respeito à nossa natureza, folclore e cultura, de modo que o leque de oportunidades é enorme, como o turismo nas comunidades tradicionais, nas terras indígenas. Precisamos valorizar aquilo que temos de mais bonito, além de celebrar nosso diferencial, como a culinária e o nosso povo. O acreano, também, precisa conhecer o nosso Estado, que foi o único que lutou para ser brasileiro”.

O biólogo Richard Rassmussen afirmou que a semana no Acre foi uma ótima experiência, e disse acreditar que o ecoturismo no Brasil é a ferramenta que teremos para o futuro, em especial nesta parte da Amazônia brasileira. “Ontem mesmo, comecei a fazer minha parte: encerrei o primeiro de dois roteiros e já estou programando trazer duas turmas para o Acre. Espero que, com a iniciativa da Fecomércio/AC, consigamos fazer um case de sucesso, mostrando para o Brasil e o mundo que aqui tem turismo”, finalizou.

Com informações via assessoria da Fecomércio.