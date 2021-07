Publicada lei que proíbe apreensão de veículos com IPVA atrasado

O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 9, o edital do processo seletivo simplificado destinado ao provimento temporário de profissionais dos níveis médio e superior para suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

São 62 vagas distribuídas entre os cargos de orientador de trânsito, técnico administrativo, vistoriador e examinador de trânsito para as unidades do Detran em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 14 horas do dia 9 de julho e se encerram no dia 5 de agosto de 2021, diretamente pelo site da banca organizadora www.access.org.br/detran-ac. A taxa de inscrição, que pode ser paga via boleto bancário, cartão de crédito ou Pix, custa R$ 36,00 para orientador de trânsito, R$ 39,00 para técnico administrativo vistoriador e R$ 41,00 para examinador de trânsito.

Os candidatos que se enquadrarem nas regras previstas no edital podem solicitar isenção da taxa do concurso. As solicitações devem ser transmitidas via internet até o dia 12 de julho, via requerimento específico disponibilizado no portal de inscrição, com o documento físico entregue em um dos postos de atendimento listados no edital.

De acordo com o edital, para as pessoas que não dispõem de acesso à internet, haverá postos de inscrição presencial, com computadores para realização de inscrição e entrega do requerimento de isenção, durante os três primeiros dias de inscrição nos locais indicados na publicação.

O processo seletivo será por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e será executado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access). O prazo de validade do certame será de dois anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período.

As provas serão aplicadas em 12 de agosto nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária de combate à proliferação do coronavírus.

Leia o edital completo CLICANDO AQUI.