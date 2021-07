Rio Branco anuncia vacinação para 27 anos ou mais a partir desta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) anunciou na tarde desta quinta-feira, 8, que nesta sexta-feira, 9, a vacinação contra Covid-19 será a partir do público de 27 anos ou mais na capital.

Mais cedo, o Acre recebeu um novo lote contendo mais de 7 mil doses de vacinas. A vacinação ocorrerá em um ponto por drive-thru e também em doze unidades de saúde, das 8h às 16h.

Para se vacinar, é preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade.

Ao ac24horas, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, afirmou que mais de 150 mil doses já foram aplicadas na capital. Segundo ele, a meta é que até o final de julho, toda a população a partir de 18 anos tenha recebido a primeira dose da vacina, mas ressaltou que a meta só será possível com o envio de novos lotes do Ministério da Saúde.

“Hoje, já temos mais de 150 mil doses aplicadas na capital. A expectativa é que até o final do mês cada cidadão que tenha a partir de 18 anos tenha recebido a primeira dose de esperança contra esse vírus, mas isso só será possível com o envio de novos lotes por parte do Ministério da Saúde”, observou.

Os pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose:

Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Urap São Francisco

Urap Maria Barroso

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru em frente ao 7º BEC