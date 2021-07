Menor é apreendido com cocaína, mudas e barras de maconha em Cruzeiro do Sul

O professor Caio Campos, morador da Vila Santa Luzia, localizada na zona rural de Cruzeiro do Sul, denunciou a precariedade com relação ao transporte de pacientes da localidade para a sede do município. Segundo ele, há 3 meses tiraram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU que havia no Santa Luzia, que foi substituída por um carro de apoio, tipo rabecão, após um acidente com animal na estrada.

No entanto, a viatura seria adequada somente para transportar paciente dos ramais até o Santa Luzia e, segundo Caio, não teria condições de levar doentes para Cruzeiro do Sul.

“O carro é inadequado, a maca é deteriorada e não tem ventilação natural. Dias atrás caiu um pau [sic] na cabeça de um homem e quase não conseguem colocar a maca dentro do carro. Quando chegou no pronto-socorro, tiveram que arrombar a porta do rabecão porque estava travada”, relata.

O chefe do SAMU de Cruzeiro do Sul, Cleiton Costa, nega as informações. Ele explica que na Vila Santa haviam duas ambulâncias, sendo que uma delas, foi atingida por um boi na estrada e o seguro vai garantir uma viatura nova, que vai atender os moradores da Vila.

“A ambulância atropelou um boi e o seguro vai dar uma nova para o Santa Luzia. Mas lá tem outra ambulância com oxigênio e qualificada para o transporte de pacientes. Esse doente citado pelo morador, foi atendido e levado para o Hospital do Juruá normalmente”, explicou Cleiton.