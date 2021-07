Táxi é interceptado e polícia apreende menor com quase 5 kg de crack na BR-317

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão organizando a realização da primeira motociata na cidade de Cruzeiro do Sul. O evento está marcado para o dia 17 de julho, a partir da 16 horas, com concentração no primeiro portal da Avenida Coronel Mâncio Lima.

Um vídeo com imagens de outras motociatas realizadas por militantes de direita pelas demais cidades brasileiras vem sendo compartilhado nas redes sociais fazendo chamamento de participantes. O vídeo é acompanhado pelo huno do Brasil.

Um dos ativistas políticos da Esquerda, crítico do governo Bolsonaro no Acre, Francisco Panthio, fez críticas pesadas a grupo de militantes, que divulgaram uma motociata.

De acordo com o ativista, a carreata tem objetivo de apoiar um governo ao qual ele denomina de ‘destruidor da nação’. Panthio destacou que passear de moto, na região que tem a gasolina e energia e o custo de vida dentre os mais caros do Brasil, merece ser estudado em teses de doutorado. “A crítica é contra a Motociata convocada por apoiadores de Bolsonaro do Acre, que chamam os simpatizantes do governo para mostrar que estão do lado do presidente Jair Bolsonaro”.

A divulgação é repassada em diversos aplicativos de rede sociais e têm a mobilização puxada por Tico Bolsonaro, um dos mais ferrenhos apoiadores do presidente no Juruá.