Normando terá 30 dias para explicar contratação de terceirizada do Pará por R$ 1 milhão

A equipe técnica da prefeitura de Rio Branco afirmou ao ac24horas nesta segunda-feira, 5, que identificou supostas falhas no sistema do Ministério da Saúde em relação ao número de doses aplicadas em uma única pessoa no Acre. O secretário Frank Lima, da capital, destaca que apesar de o sistema apontar que três pessoas receberam mais de duas doses da vacina da Covid-19 no estado, ele acredita que o caso possa se tratar de um ataque hacker ao sistema.

Os dados do município detalham que dois moradores de Rio Branco e outros do interior do Acre podem ter tomado mais de duas doses, sendo que o recomendado é que sejam aplicadas apenas duas doses – no caso da CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca. “Não sou nenhum especialista em Sistema da Informação, mas, desde a semana passada (terça-feira ou quarta-feira) eu desconfio que o portal possa ter sofrido um ataque de hackers. Aqui no Acre apareceram pessoas que tomaram 12 vacinas, ou algumas que foram ao posto da Vila Ivonete e teria tomado 8 vacinas”, argumentou.

O secretário relatou outro dado alarmante do sistema, que pode ter sofrido interferências externas. No município de Cruzeiro do Sul, consta que uma pessoa tomou os quatro tipos de vacinas existentes no Acre. “Isso é impossível no sistema que a gente tem. Pois se você chegar à unidade, temos como checar se a pessoa já tomou a primeira dose”, ressaltou.

Frank acredita que em meio às falhas graves no sistema, o ministério da saúde deve estar se posicionado sobre o assunto nos próximos dias. “Não tem outra explicação a não ser ataques de hackers. Ninguém está imune a essa situação. O que não podemos é ficar nessa desconfiança. Aqui em Rio Branco temos todos os registros manuais e depois eles são lançados”, concluiu.