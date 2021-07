Na CNM, senadora Mailza Gomes defende pautas prioritárias para municípios

Em Brasília, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) participou nesta terça-feira, 06, à convite do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, representante dos prefeitos da Região Norte, da reunião do conselho político da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Para a senadora Mailza, o encontro é importante para fortalecer as pautas de interesse dos municípios. “São nos municípios que as pessoas vivem, então precisamos aprovar matérias que vão melhorar a vida das pessoas. Durante a reunião, falamos sobre as pautas prioritárias dos municípios que tramitam no Congresso Nacional e me coloquei à disposição para votar matérias que favorecem os municípios de nosso Brasil, principalmente de nosso estado do Acre. Sou uma senadora municipalista”, disse.

A parlamentar também elogiou o trabalho brilhante do presidente Paulo Ziulkosk que tem apoiado os gestores de todo o país no movimento municipalista.

O prefeito da capital do Acre, Tião Bocalom, ressaltou a importância da participação da senadora Mailza no evento. “A presença da senadora Mailza é fundamental. É um orgulho para o Acre ela estar aqui apoiando as pautas munipalistas”, finalizou o prefeito e representante dos prefeitos da região Norte.