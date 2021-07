Unimed Rio Branco participa do Dia C: um dia especial para cooperar

Vestidos com uma camiseta verde e a hashtag #VaiDarCerto, os médicos que estão à frente da diretoria da Unimed Rio Branco realizaram neste sábado, 03, a entrega de 106 cestas básicas a entidades beneficentes da capital: Igreja Batista Morada do Sol, Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados do Acre, Casa do Seringueiro, Hospital Souza Araújo, Casa Amigos do Peito e Solar das Acácias.

A ação solidária faz parte das comemorações em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no primeiro sábado de julho por todas as cooperativas do mundo.

No Brasil, a data é marcada por um evento especial: o Dia C – Dia de Cooperar, o maior movimento de voluntariado cooperativista brasileiro.

A Unimed Rio Branco fez a doação de cestas básicas às Casas de Apoio de Rio Branco, Igreja Batista Morada do Sol e à Associação dos Doentes Renais e Crônicos.

106 cestas foram doadas às instituições e adquiridas com a doação do valor referente a uma consulta dos médicos cooperados da Unimed Rio Branco.

“Esta ação social é uma oportunidade para conhecer alguns projetos sociais da nossa cidade e divulgarmos para que, em outra oportunidade, possamos ampliar a ajuda”, destacou Dr. Marcus Vinicius Yomura, vice-presidente da Unimed.

As entidades escolhidas foram indicadas pelo programa Mesa Brasil, do SESC, e aprovadas pelo Diretor de Mercado, Dr. Fernando Ribeiro. “Após a indicação que recebemos, identificamos que todas as Casas de Apoio, a Igreja Batista Morada do Sol e o Associação de Doentes Renais Crônicos são reconhecidamente sérias no trabalho que desenvolvem e foi uma grata satisfação participar deste momento”.

“À medida que fomos conhecendo os lugares contemplados nesta ação, fomos observando o quanto estas entidades necessitam de apoio da comunidade, como um todo. Este é um momento único e que, com certeza, fará parte do calendário da Unimed”, afirmou Dr. Renato Correia da Silva, superintendente.

“Esta colaboração é pequena em vista da grandiosidade do trabalho desenvolvido em cada instituição visitada por nós. O esforço e o empenho destas pessoas em ajudar o próximo merece todo nosso apoio”, disse Dr. Renato Fonseca.

Conhecendo o trabalho das instituições contempladas:

Igreja Batista Morada do Sol: Realiza a entrega de um sopão, uma vez por semana e à noite, em frente ao Pronto Socorro de Rio Branco. Foi a única instituição que teve o valor referente aos sacolões convertidos em dinheiro em espécie, para a compra dos produtos necessários à produção da sopa. Contato para doações: Igreja Batista Morada do Sol – Rua Netuno 85 Morada do Sol – Falar com Juliete – 68 9 8112-8259. “Toda nossa gratidão à Unimed. Toda ajuda é bem-vinda, principalmente em um momento como este, de pandemia”, agradeceu o Apóstolo Daniel Jordão de Melo.

Associação dos Pacientes renais crônicos e transplantados do Acre: Atende doentes renais de todos Estado, tendo atualmente 15 pessoas que necessitam de maior atenção. Contato: Emerson da Silva Santos: 68. 9 8427-8502 ou 9 9957-8502. “Agradecemos a lembrança à nossa Associação. Nossa luta é grande e estas pessoas selecionadas para receber estas cestas, são pacientes que as assistentes sociais identificam entre os pacientes, que passam por maior dificuldade”, explicou o presidente da Associação, Emerson Santos.

Solar das Acácias: Criado em 2017, o Solar é mantido pela Grande Loja Maçônica do Acre, que arrecada recursos entre os maçons. 90% da demanda da instituição é de pessoas vindas do interior para Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Com capacidade para abrigar 22 pessoas, no momento o local recebe 15 pessoas, entre adultos e crianças. – Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 10 – Conjunto Solar Vila Ivonete. Contato Nazira 68. 9-9922-6306. “Este gesto da Unimed é de grande valor sentimental. Traz para estas pessoas que estão aqui um pouco do doar, do carinho e tenham Certeza que nos dá imensa gratidão”, agradeceu Estephan Elias Barbary Neto, presidente do Solar das Acácias.

Casa Amigos do Peito: Abriga pacientes de todo Estado que estão em tratamento para o cancer. 16 pessoas estão, no momento, alojadas na casa de apoio. Endereço: Estrada da Floresta, 775 – bairro João Eduardo 1. Contato: Maria Barbosa 68.9-9972-1501. “Em nome de todos os pacientes e profissionais que atua maqui na Casa Amigos do Peito, agradecemos esta ajuda da Unimed Rio Branco”, destacou a enfermeira Thais Reylen.

Casa do Seringueiro: Criada há 28 anos, o Abrigo estava localizado no bairro Taquari, mas perdeu 90% dos seus bens com a última grande alagação. Hoje estão instalados em área doada por um pastor e sobrevivem de doações de igrejas, Mesa Brasil e venda de artesanato produzido com pneus, além da venda de plantas. O local já chegou a receber 60 pessoas e, no momento, abriga 10 pacientes oriundos do interior e seringais. Endereço: Rodovia AC40 – Pólo Benfica – Loteamento Pantanal. Contato: Edvaldo 68.9-9606-7461. “É uma imensa satisfação receber uma grande ajuda como esta de vocês. Aqui a gente sobrevive totalmente de doações. O que conseguimos vender já é um extra”, informou o coordenador da Casa do Seringueiro, Edvaldo Paes.

Casa de Acolhida Souza Araújo: Surgiu no final da década de 20 para abrigar doentes de hanseníase e desde 1966 é administrado pela Diocese de Rio Branco. Possui 85 leitos para abrigar os pacientes, mas atende atualmente 27 pacientes, que recebem os cuidados de 30 funcionários. – BR 364 – Km 10, S/N. “Este gesto de todos vocês é gratificante e demonstra a importância de sermos solidários com a dor do outro”, ressaltou a irmã Angélica Maria.

A Unimed Rio Branco contou ainda com a colaboração dos sites de notícia da capital, que cederam espaço para divulgação desta matéria de forma voluntária.