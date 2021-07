Policial reage a assalto em loja e fere dois bandidos a tiros no bairro Estação Experimental

A pesquisa do Instituto Data Control, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), divulgada neste sábado,3, mostra que, se as eleições fossem esse ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, venceria com folga no Acre.

Os dados coletados pelo Instituto, apontam que, no cenário estimulado, onde o eleitor diz o nome do candidato, Bolsonaro aparece com 41,1%, seguido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 24,1%. A acreana e ex-ministra Marina Silva vem em terceiro com 5,8%. Ciro Gomes está em quarto com 4,1%, seguido por João Dória 2,2% e João Amoêdo 0,7%. Nulos e brancos somaram 21,9%.

Já no cenário espontâneo, onde não cita os candidatos, Bolsonaro também lidera com 33,0%, Lula vem em segundo com 15,2%, Marina Silva aparece com 2,3%, Ciro Gomes vem com 1,6%, João Dória 0,3% e João Amoêdo 0,1%. Nulos e brancos somaram 47,5%.