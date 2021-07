Gladson: “Não vou antecipar a eleição”

“O ALIADO QUE QUISER ser candidato a governador, entrega os cargos dos seus indicados na administração, não seguro ninguém, cada um é de maior para fazer o que bem entender”, desabafou ontem o governador Gladson Cameli ao BLOG DO CRICA.

Cameli referiu-se ao senador Márcio Bittar (MDB), dizendo que tem por ele respeito, mas ressaltou que os recursos que ele consegue nos órgãos federais, não são enviados para a pessoa do governador, mas para o estado. “Preciso destes recursos para obras, mas se ele for remanejar para as prefeituras, só me resta lamentar”, acrescentou Cameli.

“O que não posso é chegar no PP e dizer para a senadora Mailza Gomes que, ela não tem que ser candidata, porque este é um direito seu. Nunca disse que não apoiaria a candidatura da Márcia Bittar, mas também não posso dizer que será candidata na minha chapa, eu só vou discutir este assunto no próximo ano, não vou antecipar a eleição de 2022”, enfatizou o governador.

Sobre o senador Márcio Bittar (MDB) aceitar o convite para ser candidato ao governo, disse que não vê problema, e que, cada um que procure o caminho que achar melhor. Gladson Cameli acrescentou que o seu foco principal este ano será o de tocar as obras previstas para todo o estado.

LISTA NA MÃO

GLADSON disse ainda ao BLOG que, de fato teve uma conversa com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, que passou a informação de que o partido estava reclamando por espaços no governo. “Com todo respeito que ele merece, lhe mostrei uma lista com vários nomes de emedebistas com cargos no governo,” revelou.

JV NA PAREDE

O BLOG tem informação de que há uma pressão de aliados dos partidos de esquerda, e de segmentos organizados, para que Jorge Viana dispute o governo e não o Senado. Uma pesquisa do Data-Control, que foi encomendada pela Federação do Comércio, ouriçou ainda mais os defensores do JV ao governo.

COMO SÃO TOMÉ

COMO São Tomé, quero ver primeiro para crer o ex-senador Jorge Viana disputar o governo ao invés da vaga de senador. O JV não é de entrar em bola dividida.

CONVERSA QUE NÃO ANDOU

O BLOG tem informação de que, na conversa puxada pela senadora Mailza Gomes (PP), semana passada, com o governador Gladson presente, ela pediu que o prefeito Bocalom convencesse o senador Petecão (PSD) a não disputar o governo. Bocalom não só teria negado, e respondido que não tem como deixar de apoiar ela ao Senado e o Petecão ao governo. E, fim da conversa.

HOMEM DE PALAVRA

PODE-SE criticar a gestão do prefeito Tião Bocalom, de ser turrão, não ouvir ninguém, mas não pode ser tirado o seu mérito de que são suas virtudes a lealdade e a palavra.

TENHO DÚVIDA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB), anteriormente, sempre disse que não disputaria o governo. Mas, a política é dinâmica. Acho improvável aceitar a “convocação” do deputado Roberto Duarte (MDB) para esta candidatura.

FOCO PRINCIPAL

O FOCO principal do senador Márcio Bittar (MDB) tem sido o de buscar a viabilização da Márcia Bittar, para ser candidata a senadora. E, em qualquer cenário político.

NUNCA SE SABE

NÃO sei como o senador Márcio Bittar (MDB) reagiria a um convite pessoal feito por exemplo, pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser o seu candidato ao governo.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

O PRESIDENTE do MDB, deputado federal Flaviano Melo, ficou numa situação difícil quando lhe foi mostrado que, o MDB, com vários cargos no governo, não pode reclamar da falta de espaços na gestão do Gladson Cameli.

NÃO RECUA

MESMO não conseguindo levar para desembarcar no governo os grupos do MDB que possuem votos, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) pode ficar só; mas, turrão, não recua no apoio à reeleição do Gladson.

TROCO AO PETECÃO

CLARO que, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) não vai revelar, mas um dos motivos que o levou para apoiar a reeleição do Gladson, foi um troco no senador Petecão (PSD), que rejeitou seu convite para apoiar o MDB na disputa da PMRB. Petecão optou pelo Tião Bocalom.

VAMOS DEIXAR DE SONHAR

OS PETISTAS adoram sonhar de olhos abertos. O presidente Bolsonaro pode chegar ao nível de desgaste que chegar em 2022, porque isso não beneficiará um candidato da esquerda ao governo do estado.

ELEIÇÃO PAROQUIAL

POR estas bandas, as eleições majoritárias continuarão a ser guiadas pelos humores paroquiais, e não pela eleição presidencial.

VOLTANDO PARA A POLÍTICA

O EX-DEPUTADO Heitor Junior deverá voltar para a cena política, disputando uma vaga na ALEAC no PSD do Petecão. Heitor, dedicado às causas dos portadores de hepatite, cumpriu um bom mandato como parlamentar.

VAI DAR JOGO

IMPORTANTE figura política, disparou ontem o comentário, após ver a proximidade do governador Gladson e, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT): “a dobradinha vai se repetir na eleição do próximo ano”.

NADA OFICIAL

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, disse ontem que não recebeu até aqui qualquer notificação do Ministério da Saúde, sobre lotes de vacinas vencidas, usadas no estado. E que providências só podem ser tomadas depois da manifestação do MS.

FRASE MARCANTE

“Quem mente a favor de uma pessoa será capaz de mentir contra ela”. (Ditado bósnio)