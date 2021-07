Nicolau Júnior participa de festividades em comemoração aos 111 anos de Brasiléia

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou durante a manhã desta sexta-feira (02) das comemorações alusivas aos 111 anos do município de Brasiléia. O primeiro ato foi ao lado da prefeita da cidade, Fernanda Hassem (PT) numa Alvorada e desfile de carros pela cidade.

O governador Gladson Cameli (PP), deputado Antônio Pedro (Dem), José Bestene (PP) e o líder do governo na Aleac, deputado Pedro Longo (PV) também participaram do ato, que percorreu um trajeto pela cidade e foi finalizado com o asteamento da bandeira do município, seguido pela apresentação da banda da Polícia Militar e a entrega de máquinas pesadas que serão utilizadas no setor rural.

“Agradeço a Deus por essa oportunidade e a prefeita Fernanda Hassem pelo convite para participar das festividades, também ao governador Gladson Cameli e todas as demais autoridades presentes. Sei do compromisso da prefeita, do povo daqui e de todos que ajudam no desenvolvimento da cidade. Contem comigo como presidente da Aleac e parabéns a Brasiléia pelos seus 111 anos de fundação”, disse o presidente Nicolau Júnior.

Inauguração ETA Brasiléia e investimentos na Educação

Em seguida, o presidente Nicolau Júnior e as demais autoridades participaram da entrega da Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Alberto Castro. A obra foi feita com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e possui a capacidade de tratamento de 11 milhões de litros de água por dia.

A obra faz parte do plano de ampliação e melhoria do centro de tratamento de água do município, e foi orçada em R$ 1.998.923,04. O projeto contempla a implantação de uma nova captação e adutora de água por meio da balsa flutuante no Rio Acre, acrescentando a capacidade total de tratamento da ETA de 120 litros por segundo, para 150 litros durante o mesmo tempo.

No local também foi feita a assinatura da ordem de serviço para a instalação da quadra de grama sintética da Escola Estadual Cel. Manoel Fontenele de Castro, e também a entrega de equipamentos, mobiliários e três micro-ônibus para o Núcleo da SEE no município de Epitaciolândia.

“A equipe do Depasa, SEE e Deracre estão de parabéns pelos trabalhos desenvolvidos em cada pasta, assim como todos os secretários, também a primeira dama Ana Paula Cameli, que está há quatro dias em Brasiléia contribuindo na organização de tudo. O governador Gladson Cameli prega a união de todos e isso é muito bom, pois o governo é nosso e é unidos que nós transformamos o Acre em um Estado cada vez melhor para se viver”, pontuou Nicolau Júnior.

Andressa Oliveira/ Agência