Bira reinaugura praça histórica de Xapuri com presença de prefeitos, deputados e senadores

Nove criminosos, incluindo duas mulheres, foram presos pelas Polícias do Acre e do Amazonas na noite desta quinta-feira, 01, depois de participarem da tentativa de roubo com cárcere privado do empresário Abraão Cândido, em Cruzeiro do Sul (AC). Dois foram presos na hora do crime e os demais na estrada do Guajará (AM) sendo que um deles, Jardelson Silva, foi baleado.

O grupo é do município de Guajará no Amazonas, que fica há cerca de 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Foram divulgados os nomes de Isaías Ferreira, Antunio Cludeir Costa, Jardelson Silva, Elinete Farias, Maria Tales Farias.

A Polícia Militar (PM) apreendeu também três armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38 e uma PT Glock cal 380 e dois veículos usados pelo grupo.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Evandro Bezerra, contou que a PM foi acionada por um amigo de Abraão Cândido e quando as guarnições chegaram ao local foram recebidas a bala. “Revidamos a injusta agressão”, informou o militar.

Ele diz que o caso se tratou de roubo e confirmou que o empresário, a mulher dele e seguranças chegaram a ficar reféns do bando. “Graças ao empenho das equipes e informações recebidas conseguimos junto com a PM de Guajará prender todo o bando e agora a polícia judiciária vai verificar toda a situação”, relatou o comandante.