Pesquisas podem definir candidato ao Senado

Pesquisas eleitorais podem ser o critério para que o governador Gladson Cameli (PP) e partidos aliados definem quem será o candidato a única vaga ao Senado ungido pelo Palácio Rio Branco em 2022. Gladson tem afirmado que apoiará o nome que se viabilizar junto aos partidos e eleitores. A única forma de saber se um candidato terá musculatura eleitoral para vencer o ex-governador Jorge Viana, do PT, será através de pesquisas junto à população.

Além da senadora Mailza Gomes, presidenta do PP e candidata natural ao cargo, pleiteiam o apoio do governo nomes como as deputadas federais Jéssica Sales, Márcia Bittar, Vanda Milani e Alan Rick.

O MDB é o que mais faz pressão pelo espaço na chapa majoritária. Desejo a vaga do Senado para Jéssica Sales, mas a função de vice também lhe cai bem. O senador Márcio Bittar, apesar de ser do MDB, defende o espaço para a ex-mulher Márcia Bittar. Alan Rick e Vanda Milani correm por fora da raia, mas colocam a decisão também no colo do governador.

O maior problema que o governador enfrenta atualmente na definição da chapa majoritária é dentro do seu próprio partido, o PP, que deseja indicar o vice e o Senado deixando os aliados de fora. Uma chapa pura sangue do PROGRESSISTA afastaria todos os aliados do processo. Alguns poderão, inclusive, migrar para o senador Sérgio Petecão (PSD), adversário em potencial de Cameli.

“Então Satanás o levou em espírito ao pináculo do templo e lhe mostrou todos os reinos deste mundo e lhe disse: Tudo isso me foi entregue, se prostrado me adorares te darei”.

. O MDB não vai romper com o governo, apenas fará pressão por mais cargos e espaço na chapa majoritária.

. Só falta pedir a chave do Palácio Rio Branco.

. Moradores da Baixa da Colina reclamam da falta de ônibus!

. Moradores do projeto de assentamento na antiga fazenda Brahma, no Bujari, querem ramais.

. O erro do 01, 02 e 03 do presidente JB é achar que Brasília é o Rio de Janeiro; Brasília concentra a nata do que não presta.

. O Senado e Câmara não são a Câmara Municipal, muito menos a Assembleia do Rio de Janeiro.

. O buraco é mais embaixo!

. A ex-presidente Dilma Rousseff que o diga…

. Toda essa confusão é por causa da reeleição; se presidente, governadores e prefeitos tivessem apenas cinco anos de mandato se direito a reeleição as relações políticas estariam mais pacificadas.

. O general Mourão, vice-presidente, anda rindo à toa!

. A não punição a Pazuello por ter participado de comício com o presidente ainda estando na ativa foi um erro.

. Os generais não gostaram!

. O angu tá feito!

. Tudo isso vai passar!

. Passou antes, por que não passaria?

. A esperança na Caixa de Pandora seria um bem ou um mal? Um castigo…?

. Pare! Pense!

. Bom dia!