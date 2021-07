Marechal Thaumaturgo vacina quase mil pessoas contra Covid-19 em 12 horas

O município de Marechal Thaumaturgo anunciou ter vacina quase 1.000 pessoas em um dia de mutirão de imunização contra a Covid-19.

Afirmando usar dados do Programa Nacional de Imunização, a prefeitura diz Thaumaturgo é a cidade com a maior cobertura vacinal proporcional do estado do Acre, com 75,60% de imunizados -isto sem os dados do mutirão.

Já estão imunizados no município profissionais da área da saúde, forças de segurança, profissionais da área educação, idosos de 60 anos acima e todos os ribeirinhos com 30 anos ou mais – todos já com as duas doses (com exceção dos profissionais da classe da educação).

O secretário de Saúde, José Maria, ficou satisfeito: “Quebramos um recorde no município, pela primeira vez em sua história, vacinamos 932 pessoas em 12 horas”.