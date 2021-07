Justiça condena Acre a pagar R$ 20 mil de FGTS para servidora que teve contrato rescindido

Dois homens que haviam sido flagrados com 200 quilos de cocaína em uma caminhonete na BR-364, no último mês de abril, foram presos novamente em Cruzeiro do Sul pela mesma guarnição nesta quarta-feira (30). Desta vez, eles estavam com uma arma de fogo e um deles estava dirigindo embriagado. Os nomes dos apreendidos não foram divulgados.

O novo flagrante foi feito no bairro Miritizal pela Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel – ROTAM, durante abordagem a um veículo modelo Corola. No carro, foi encontrado um revólver calibre 38 e uma quantia de R$ 343,00. Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, o bafômetro apontou que o motorista dirigia embriagado.

“Em abril nossa equipe de Cruzeiro do Sul prendeu esses dois indivíduos com cerca de 200 quilos de drogas e eles já estavam soltos novamente, inclusive ameaçando pessoas em bairros da cidade e com possível participação em assaltos. Esse é um problema das leis, mas a Polícia Militar segue atenta e a mesma guarnição que prendeu a dupla em abril, prendeu aqui”, relata o comandante.

Os homens já estão no Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul. A droga apreendida no dia 12 de abril deste ano com eles na BR- 364 foi avaliada em R$ 2,5 milhões. As prisões foram feitas próximo ao Rio Liberdade em ação conjunta das polícias Federal, Civil e Militar e GEFRON. Os presos foram J. S. A, de 38 anos; M. T. N. S. 31 anos; e J. L. C. F. 24 anos. A polícia não confirmou quais deles foram presos novamente no Miritizal.

A droga era transportada em uma caminhonete S-10, de cor branca, com placa de governador Valadares-MG. Outro veículo, que atuava como batedor na estrada, também foi apreendido.