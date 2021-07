Enem 2021: não isentos pagarão R$ 85; boleto deve ser quitado até 19 de julho

Umas das características da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a interdisciplinaridade, isto é, as questões possuem relações entre duas ou mais disciplinas ou áreas do conhecimento. Nos últimos anos, as questões passaram por mudanças exigindo mais conhecimentos sobre atualidades.

As questões no Enem são apresentadas dentro de quatro áreas de conhecimento que são: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

Ainda assim, diante das mudanças na abordagem das questões, há alguns temas que continuam presentes em todas as edições e, por isso, exigem atenção do candidato na hora de estudar.

História no Enem

O professor e historiador Ricardo Carvalho, que há cerca de 40 anos se dedica à carreira de docente, sinaliza que na disciplina de História há temas que são recorrentes, como: Brasil Colônia e suas características; as revoluções burguesas e as ideologias que estão relacionadas a elas; os movimentos liberais; as revoluções tecnológicas, em particular a Revolução Industrial e todas as suas fases – “esse é o tema que mais cai nas provas em todos os anos”, destaca o professor.

O docente ressalta também que o estudante precisa ter muita atenção pra Brasil República e os movimentos sociais. “Embora a prova tenha mudado de característica nos últimos três anos, se transformando em uma prova mais factual, não colocou de lado os movimentos sociais. A prova deixou de ter questões mais críticas para ter abordagens mais conteudistas”, explica o professor Ricardo.

Aprendizagem remota

A pandemia estimulou o surgimento de propostas de cursos remotos. Para o professor Ricardo Carvalho, os cursos on-line e sites com bons conteúdos são opções interessantes. “Sempre sugiro ao estudante que ele busque cursos com aulas ao vivo, apostilas, listas de exercícios, simulados”, pontua. Nesse quesito, o Me Explica!, Guia Enem e TVEnem são opções úteis para quem busca estudar de forma independente por meio da internet.

Hora de revisar

Os conteúdos que são fundamentais serem revisados de uma forma mais intensa e mais próxima da prova são os temas mais difíceis. Dentre os assuntos de História, o professor Ricardo destaca quais temas merecem atenção extra no momento da revisão, sendo eles: Era Vargas; Terceira Revolução Industrial; as duas guerras mundiais, em especial a Segunda Guerra Mundial; a geopolítica e os conflitos do mundo contemporâneo; Oriente Médio e as tensões pós-Guerra Fria e os conflitos soviéticos.

“Todos esses temas exigem um apuro maior e quantidade de informações maiores, então são os temas que sugiro que os estudantes busquem o estudo mais aprofundado”, justifica o historiador.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil