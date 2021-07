Em Xapuri, Gladson diz que dará ordem de serviço para obras de estrada e ponte até agosto

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) em entrevista a TV Gazeta na tarde desta quinta-feira, 01, falou acerca dos planos para 2022 e afirmou que vem se articulando com o aval do presidente nacional do seu partido, Ciro Nogueira, para a disputa pela reeleição ao Senado Federal.

Ao ser questionada sobre um embate com caciques de outros partidos, a exemplo do MDB, que quer colocar a deputada federal Jéssica Sales para o Senado, Mailza Gomes destacou que não se sente ameaçada e afirmou que o trabalho que vem desempenhando no Senado Federal a credencia a ir em busca da reeleição. A senadora assumiu o mandato, após a eleição do governador Gladson Cameli ao governo do Acre em 2018.

“O MDB é um grande partido tem sempre se colocado com mandatos e figuras importantes, mas eu não me sinto ameaçada ou diminuída por essa questão [de urnas]. São grandes parlamentares e figuras políticas, mas o meu trabalho também me colocou nesse patamar de disputar pela situação e o tamanho do Progressistas. É um direito natural e eu não quero abrir mão disso até porque é a população que dirá quem vai concorrer. É natural que haja uma candidatura ou mais, mas isso tudo é um grande diálogo e tudo pode acontecer, ainda tem muita coisa pra se conversar e resolver. No momento certo, que é o período eleitoral, as coisas vão se definir, mas é um direito garantido a todos”, afirmou.

Em outro trecho, Mailza afirmou que é “natural” o Progressistas buscar a manutenção dos mandatos que estão em vigor atualmente, Cameli e da própria Mailza, e a eleição de um deputado federal.

“O Progressistas têm esse direito, eu não vou dizer que vamos bater o pé, mas é natural a candidatura do Progressistas ao Governo e ao Senado porque estamos no mandato e as pessoas que estão na política também dizem que é natural. Nós elegemos o governador, ele é candidato à reeleição, precisamos da manutenção do mandato de senador e o presidente Ciro Nogueira tem todo o interesse na manutenção do mandato no Senado e me deu todas as condições de trabalhar e afirmar que nós precisamos manter a candidatura ao Senado e fazer um deputado federal. Então, nós estamos focados nisso de ajudar o governador a se reeleger, a manutenção do meu mandato e também a conquista de um mandato de deputado federal que é importante para a nacional”, salientou.