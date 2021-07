CNS reage contra PL que permite criação de gados em Resex

O número de focos de queimadas no Acre cresceu consideravelmente na última semana de junho, chegando ao total de 50 até o último dia do mês. No ano, o estado acumulou 95 focos até esta quarta-feira, 30.

Os municípios com os maiores registros em junho foram Brasiléia, com 8 focos, e Cruzeiro do Sul, com 6. Desde janeiro até o fim de junho, Cruzeiro do Sul e Feijó foram os primeiros, com 14 e 12 focos, respectivamente.

Mesmo com o crescimento ocorrido na última semana de junho, os números deste ano ainda são 27% menores que os registrados no mesmo período do ano passado – 131 focos foram detectados de janeiro a junho de 2020 contra 95 de 2021.

Com o objetivo de se antecipar com ações de prevenção e definição de estratégias de combate a incêndios, o governo do estado lançou, no começo de junho, o Plano Operacional de Combate às Queimadas 2021 – Operação Fogo Controlado/CBM.

Coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, mas envolvendo outras entidades, o plano prevê ações educativas e de conscientização no combate a incêndios e queimadas em todos os municípios do estado.

O Acre fechou o ano de 2020 com 9.193 focos de queimadas registrados, número menor do que o que foi registrado apenas nos anos de 2003 e 2005 desde o início da série histórica que começa em 1998.

O risco de fogo tende a aumentar a partir de julho, mas os picos se concentram todos os anos nos meses de agosto e setembro, ápice da estiagem no estado. No ano passado, foram registrados quase 7 mil focos de incêndio apenas nesses dois meses.