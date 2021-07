Líder do governo diz que Rocha é ingrato e que eleitor vota em governador: “quem tem a caneta é o Gladson”

O deputado estadual eleito pelo Partido Verde (PV), Pedro Longo, que se tornou líder do governador Gladson Cameli (PP) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi o entrevistado do Boa Conversa na noite desta quarta-feira (30). Na transmissão exibida em todas as redes sociais ac24horas, o parlamentar comentou as polêmicas envolvendo o vice-governador, Major Rocha.

Para Longo, as atitudes do vice em confronto direto com o governador nos últimos meses têm demonstrado que ele se tornou um membro ingrato do governo. “Nunca vi um vice ter tanto espaço no governo como ele teve. Quem sai perdendo nessa história é o próprio Rocha. Vejo certa ingratidão para com a oportunidade que já teve”, argumentou o deputado.

O líder de Gladson na Aleac também ponderou que não adianta brigar por espaço ou poder, pois o eleitorado não vota em vice, mas vota em governador. “A caneta é do governador”, disparou.

Pedro acredita que o desligamento de Rocha da base do governo não causa maiores estragos ao projeto que vem sendo desenhado pensando nas próximas eleições. O recado também serviu para o senador Sérgio Petecão (PSD).

“Sou contra brigas. Por mim, gostaria que todos estivessem juntos. Mas cada eleição é nova, com um novo formato. Acho natural [a ruptura de membros]. Essa divisão já se manifestou na eleição municipal. E acho que o governador continua namorando Petecão”, brincou.

Assista a entrevista completa: